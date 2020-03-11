Не Карлсон: 18-летний ростовчанин свалился сквозь крышу в торговый центр

11 Март 2020 2020-03-11T08:38:52+03:00

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В «скорую» Ростова-на-Дону поступил вызов в микрорайон Суворовский, что в Октябрьском районе донской столицы, в торговый центр на улице Петренко. Там, рано утром охранники и персонал с удивлением обнаружили на полу торгового зала покалеченного юношу, который в прямом смысле свалился туда через крышу центра.

Врачи прибыли к пострадавшему через 15 минут и констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, закрытый перелом шейки левого бедра. Парня госпитализировали в ГБСМП.

Выяснилось, что этот 18-летний ростовчанин залез на крышу торгового центра еще в 5 часов утра. С какими целями - вопрос пока открытый и вызывающий у охранников центра вполне понятные подозрения… И, рухнув с высоты, пролежал так практически до открытия.

ИСТОЧНИК KP.RU