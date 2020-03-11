В Ростове-на-Дону стержень от детской машинки пробил двухлетнему малышу голову

11 Март 2020 2020-03-11T09:05:36+03:00

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В Ростове-на-Дону врачи отделения нейрохирургии ГБСМП Ростова-на-Дону спасли двухлетнего мальчика, которому в затылок вонзилась металлическая ось от колесиков обычной детской игрушечной машинки.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОСЬ ВОНЗИЛАСЬ В ЗАТЫЛОК

- Это был праздничный выходной - 9 марта. И вся семья находилась дома, - рассказали родители маленького пациента, ростовчане Игорь и Ольга (свою фамилию они просили в публикации не упоминать, - прим. автр.). - Юрочка играл в свои любимые игрушки в комнате рядом с нами, на наших глазах. И вдруг он как-то неловко оступился и упал. Малыш упал на спину и затылком прямо на игрушки. И вроде даже не заплакал. Сам поднялся. И поначалу показалось, что к голове ребенка «прилепилась» его любимая игрушечная машинка.

В итоге мальчонка стал своим ручками ее отдирать. Но у него получилось отцепить только часть поломавшейся машинки. И тут родители с ужасом увидели, что металлическая ось игрушки, к которой крепятся колесики, вонзилась и, судя по всему, очень глубоко в затылок их сыночка!

ДО БЕДЫ - МИЛЛИМЕТР

В этой ситуации родители приняли единственно верное решение - не стали пытаться самостоятельно извлекать металлический штырь, а немедленно вызвали «скорую». Бригада быстро домчала маленького ростовчанина ГБСМП Ростова-на-Дону и им занялись врачи отделения нейрохирургии.

Как рассказал нейрохирург Дмитрий Козаченко, в том месте, куда вошел стержень от игрушки, пробив ткани и кость черепа, находится большой венозный синус. И необходимо было выяснить, задел ли его металлический стержень или нет. Повреждение этого синуса грозило кровотечением и очень серьезными последствиями. Проведенная компьютерная томография показала, что конец металлического предмета как раз находится в проекции этого синуса. Но все же не позволяла со всей уверенностью утверждать, повредил он его или нет. Точно определить это удалось уже в ходе операции, которую проводил Дмитрий Витальевич. Оказалось, что до большого венозного синуса металлическому штырю оставался всего миллиметр, если и не того меньше!

Операция по извлечению металлической детали игрушки из головы двухлетнего ростовчанина прошла успешно. Врачи говорят, что прогноз в целом благоприятный. Однако маленький пациент находится под интенсивным медицинским наблюдением и лечением.

Чтобы исключить инфицирование - стержень-то был далеко не стерильный.

В ТАКИЕ МАШИНКИ ИГРАЮТ ВСЕ

- Мы безмерно благодарны врачам, которые спасли нашего сынишку, - рассказали «Комсомолке» родители маленького пациента. - Он у нас пока единственный. Честно говоря, мы пока не отошли от всего пережитого. Ведь опасность притаилась не в каком-то остром предмете, который лучше держать от детей подальше. А в обычной игрушечной машинке, с самой обычной конструкцией, каких тысячи и тысячи. Мы даже не помним уже толком, в каком магазине Юрочке ее покупали. В такие машинки играло не одно поколение мальчиков.

Медики уверены, что застраховаться от подобного невозможно. Детки в этом возрасте очень подвижные, непоседы, бегают, играют, падают… Понятно, что родители стараются обезопасить своих маленьких дочек и сыночков от всевозможных рисков. Держать от ребенка подальше все острое, горячее, горючее, токсичное, режуще и так далее _ это же прописные истины. И невозможно порой предугадать, чем может обернуться случайное падение малыша, еще мгновение назад возившегося на ваших глазах со своим любимыми машинками. Однако очень важно, чтобы ребенок в таком возрасте был всегда на глазах у взрослых. Случись что, мгновенно принятое верное решение и своевременно оказанная медицинская помощь станут для крохи спасением.

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ИСТОЧНИК KP.RU