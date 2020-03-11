Ростовчане высказали негодование по поводу неработающих лифтов на Ворошиловском мосту

11 Март 2020 2020-03-11T09:03:11+03:00

В Ростове опять не работают лифты на Ворошиловском мосту Фото: "КП" Архив

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На 8 Марта в Ростове не были включены знаменитые лифты на Ворошиловском мосту. Об этом сообщили очевидцы в одном из городских пабликов.

- Традиционно лифты на Ворошиловском мосту не работают… Хоть нам и обещали. Несмотря на то, что накануне была теплая погода, воскресенье, да еще и 8 марта, - высказали свое негодование местные жители.

Больше всего ростовчане обеспокоились тем, как же объяснить неработающие лифты иностранным туристам.

«Ростов хотят позиционировать как город открытый для туризма, но как подобную заботу объяснять приезжим, особенно иностранцам?», - удивляется автор поста

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ИСТОЧНИК KP.RU