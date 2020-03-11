В Ростовской области погибли водитель и пассажир легковушки, столкнувшись с грузовиком
Еще одна страшная авария произошла ночью 11 марта. О ней рассказали в Управлении ГИБДД по Ростовской области. Сообщение о дорожном происшествии поступило около 03:20 утра. Звонивший сообщил, что на автодороге Элиста - Зимовники в Ростовской области столкнулись два автомобиля.
- По предварительным данным, водитель легковушки марки «Приора» столкнулся с грузовиком, который ехал в том же направлении, - рассказали в ведомстве. - В результате произошедшего водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Приехавшие на место врачи скорой помощи уже ничем не смогли помочь пострадавшим: травмы, которые они получили, оказались несовместимыми с жизнью.
В аварии погибли два человека. Фото: У ГИБДД России по РО.
Сейчас по факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.
Напомним, около трех часов в Миллеровском районе столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате произошедшего погибли четыре человека, еще пять участников ДТП пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU