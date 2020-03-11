2020-03-11T09:55:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ожидается ураганный ветер в ближайшие часы

Дончанам нужно быть осторожными при перемещении по городу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Порывы ветра будут достигать 18 метров в секундуПорывы ветра будут достигать 18 метров в секундуФото: Евгения ГУСЕВА
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В среду, 11 марта, в донской столице ожидается резкое усиление ветра. Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС, непогода обрушится на южную столицу уже этим утром.

По прогнозам синоптиков, ветер будет бушевать в Ростове-на-Дону в течение дня.

- Порывы будут достигать силы 15-18 метров в секунду, - отметили в городском Управлении по делам ГО и ЧС.

Специалисты сообщают, что ветер будет юго-восточным с переходом на юго-западный. Жителей донской столицы просят быть внимательными пи перемещении по улице. Людям не стоит стоять под деревьями и плохо закреплёнными конструкциями. Автомобилистам следует парковать свои автомобили подальше от деревьев и рекламных счетов, а также обращать внимание на порванные линии электропередачи в городе.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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