Арест главы донского ГУФСИН Муслима Даххаева продлили до мая

11 Март 2020 2020-03-11T10:37:28+03:00

Муслима Даххаева назначили начальником областного главка ФСИН в 2018 году. Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

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Суд Ленинского района Ростова-на-Дону пролил арест руководителя донского ГУФСИН Муслима Даххаева. Он останется под стражей до 12 мая.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», Муслима Даххаваева задержали вместе с заместителями 13 ноября прошлого года по подозрению в разглашении гостайны. Руководителю были предъявлены обвинения в коррупции, а также организации незаконной прослушки в кабинетах высокопоставленных руководителей и представителей бизнеса. Дело руководителя засекречено.

Сейчас вместо арестованного Муслима Даххавева областное управление Федеральной службы исполнения наказаний временно возглавляет Константин Сенокосов. До задержания Муслима Даххаева он занимал должность его первого заместителя.

На должность начальника областного главка ведомства Муслим Даххаев был назначен указом президента РФ от 5 июля 2018 года. Ранее он почти в течение года исполнял обязанности главы этого управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU