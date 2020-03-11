2020-03-11T12:12:20+03:00
Общество

Хулиганы создали "Воровский" район в Ростове-на-Дону

Вандалов разыскивают полицейские
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Хулиганы уничтожили буквы на въездном знаке. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Хулиганы уничтожили буквы на въездном знаке. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Отсутствие трех букв на въездном знаке одного из районов Ростова-на-Дону полностью изменило смысл названия. Вместо Ворошиловского района тысячи горожан неожиданно для себя стали жителями "Воровского" района.

По предварительной информации,в ночь с 8 на 9 марта хулиганы сняли и уничтожили три буквы. Информация об этом опубликована в Instagram администрации района.

- Уважаемые жители! Если кто-то видел или знает участников или виновников преступления, просьба сообщить в администрацию района или в полицию по телефону 02. Приносим извинения за неудобства, в ближайшее время знак будет восстановлен, - сообщили горожанам администраторы профиля.

Очевидцы разместили в социальных сетях новые фотографии. Сейчас на въездном знаке осталось только слово «район».

Хулиганов разыскивают. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Хулиганов разыскивают. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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