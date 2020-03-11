Кому в Ростове придут штрафы за неоплаченные парковки

11 Март 2020 2020-03-11T12:44:22+03:00

С 12 марта водителей будут штрафовать за неуплату парковки. Фото: Ольга ГОПАЛО

Изменить размер текста: A A

С 12 марта в Ростове-на-Дону водителей начнут штрафовать за неуплату парковочных мест в центре города. С завтрашнего дня МВД сможет передавать информацию о нарушителях в ростовскую администрацию, что позволит выписывать автовладельцам штрафы. Однако, возникает справедливый вопрос: получат ли "письма счастья" те, кто не оплачивал парковку раньше, до 12 марта?

Ответ в эфире радио "Комсомольской правды" дал руководитель службы строительства и эксплуатации парковок Андрей Ланко. Он отметил, что водителям не стоит переживать по этому поводу.

- До 12 марта этого года лица, которые не платили за парковку, не привлекались к ответственности. Так и теперь за январь и февраль штрафы ростовчанам не придут, - отметил Ланко.

Стоит отметить, что платные парковки в центре Ростова хотели ввести еще в 2016 году. Тогда же были установлены терминалы для оплаты стоянки, однако, дальше дело не пошло. Нестыковки в законодательстве не позволяли определять владельца конкретного авто и, соответственно, выписывать ему штраф. Теперь ситуация изменится.

Как рассказал заместитель директора департамента автодорог администрации Ростова Алексей Третьяков, стоимость парковки за один час будет составлять 35 рублей.

- В ближайшее время цена повышаться не будет. Таких разговор нет, - отметил Третьяков.

Для тех, кто постоянно пользуется парковками в центре города, может купить себе абонемент. Как подчеркнул Алексей Третьяков, это позволит водителю сэкономить до 40%.

Хотите знать еще больше о парковках и штрафах? Слушайте подкаст передачи на радио "Комсомольской правды".

ИСТОЧНИК KP.RU