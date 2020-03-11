В Ростове-на-Дону мужчина три года не выходит на связь с родственниками

11 Март 2020 2020-03-11T13:52:37+03:00

Ростовчанин три года не выходит на связь с родственниками и друзьями. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

О его местонахождении ничего не известно

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В донской столице полицейские ищут пропавшего 45-летнего Сергея Васильевича Мирошниченко, который перестал выходить на связь с родственниками, друзьями и близкими людьми с августа 2017 года.

Все это время пропавший не приходил домой, не отвечал на звонки и сообщения, а также его не видели нигде в городе.

- На вид пропавшему 42 года, рост 175-180 см, худощавого телосложения, имеет татуировку на груди - лезвие с каплями крови, на левой руке с пятью точками, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

АЛЛО!

Если Вы что-то знаете о местонахождении пропавшего 45-летнего ростовчанина Сергея Мирошниченко, то просьба сообщить об этом по телефонам: 8(863) 249-20-60 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU