В Ростове-на-Дону мужчина три года не выходит на связь с родственниками
В донской столице полицейские ищут пропавшего 45-летнего Сергея Васильевича Мирошниченко, который перестал выходить на связь с родственниками, друзьями и близкими людьми с августа 2017 года.
Все это время пропавший не приходил домой, не отвечал на звонки и сообщения, а также его не видели нигде в городе.
- На вид пропавшему 42 года, рост 175-180 см, худощавого телосложения, имеет татуировку на груди - лезвие с каплями крови, на левой руке с пятью точками, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
АЛЛО!
Если Вы что-то знаете о местонахождении пропавшего 45-летнего ростовчанина Сергея Мирошниченко, то просьба сообщить об этом по телефонам: 8(863) 249-20-60 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU