Швея из Ростовской области стала миллионершей

11 Март 2020 2020-03-11T14:07:43+03:00

Женщина рассказала о том, как любимое хобби принесло ей большие деньги

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Жительница Ростовской области вот уже много лет работает швеей и живет в небольшом городе Шахты. Не так давно женщина увлеклась новым хобби, которые и принесло ей долгожданное удовлетворение.

Как оказалось, Ирина Галкина стала покупать лотерейные билеты. Их она приобретает не только для себя, но и в качестве подарка близким. И есть у нее даже свои секреты, которые помогают выигрывать.

- Я всегда смотрю, чтобы в билете были даты рождения всех членов семьи. Только такие билеты и покупаю, - делится Ирина.

И вот на этот раз прием сработал - женщина выиграла в очередной лотерее миллион рублей.

- После того, как увидели сумму выигрыша, муж меня крепко обнял! Мы были так рады, что еще несколько раз пересматривали повтор программы - наслаждались моментом победы, - вспоминает Ирина.

К слову, счастливая дончанка уже решила, куда она потратит выигрыш. Всю сумму она подарит на свадьбу своей дочери. А еще в свободное время Ирина посещает театры, кино и любит читать детективы.

ИСТОЧНИК KP.RU