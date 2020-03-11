2020-03-11T14:07:43+03:00
Общество

Швея из Ростовской области стала миллионершей

Женщина рассказала о том, как любимое хобби принесло ей большие деньги
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Женщина рассказала о том, как любимое хобби принесло большие деньги. Фото:пресс-служба "Столото".Женщина рассказала о том, как любимое хобби принесло большие деньги. Фото:пресс-служба "Столото".
Изменить размер текста:

Жительница Ростовской области вот уже много лет работает швеей и живет в небольшом городе Шахты. Не так давно женщина увлеклась новым хобби, которые и принесло ей долгожданное удовлетворение.

Как оказалось, Ирина Галкина стала покупать лотерейные билеты. Их она приобретает не только для себя, но и в качестве подарка близким. И есть у нее даже свои секреты, которые помогают выигрывать.

- Я всегда смотрю, чтобы в билете были даты рождения всех членов семьи. Только такие билеты и покупаю, - делится Ирина.

И вот на этот раз прием сработал - женщина выиграла в очередной лотерее миллион рублей.

- После того, как увидели сумму выигрыша, муж меня крепко обнял! Мы были так рады, что еще несколько раз пересматривали повтор программы - наслаждались моментом победы, - вспоминает Ирина.

К слову, счастливая дончанка уже решила, куда она потратит выигрыш. Всю сумму она подарит на свадьбу своей дочери. А еще в свободное время Ирина посещает театры, кино и любит читать детективы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автоинспекторы помогли молодой дончанке доехать до роддома
Помойка "расцвела" сотнями тюльпанов в Ростове-на-Дону
Электричка наехала на легковушку в Ростовской области
В Ростове-на-Дону будут готовить строителей зеленых энергетических комплексов
ФК "Ростов" признали самой забивающей командой РПЛ
Швея из Ростовской области стала миллионершей
В Ростове-на-Дону мужчина три года не выходит на связь с родственниками
Жена футболиста "Ростова" Алана Мамаева рассказала кто живет в ее доме
Кому в Ростове придут штрафы за неоплаченные парковки
Хулиганы создали "Воровский" район в Ростове-на-Дону
Арест главы донского ГУФСИН Муслима Даххаева продлили до мая
В Ростове-на-Дону ожидается ураганный ветер в ближайшие часы
В Ростовской области погибли водитель и пассажир легковушки, столкнувшись с грузовиком
Ростовчане высказали негодование по поводу неработающих лифтов на Ворошиловском мосту
Не Карлсон: 18-летний ростовчанин свалился сквозь крышу в торговый центр
В Ростове таксист снес пять припаркованных автомобилей
Появилось видео с места аварии в Ростовской области, в которой погибли четверо и пострадали пять человек
Дмитрия Тарасова обвинили в экономии на жене
Батайчанка попалась на закладке наркотиков и получила пять лет общего режима
Полину Диброву осудили за покупку новой шубы
Подростки избили почтальона в Ростовской области
На скорости 140 км/ч прокатился по городу прилепленный скотчем к "Мустангу" ростовский каскадер