2020-03-11T14:24:53+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону будут готовить строителей зеленых энергетических комплексов

Лучшие студенты смогут пройти стажировку в Германии
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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В Ростове-на-Дону будут готовить строителей энергетических комплексов, работающих на альтернативных источниках энергии. Образовательные программы для бакалавриата и магистратуры запускают в опорном вузе. Обучение будет доступно на бюджетной и контрактной основе. Выпускники ДГТУ получат необходимый набор компетенций для разработки и реализации проектов по внедрению и совершенствованию инженерных систем альтернативного энергоснабжения, а также проектов, связанных с обеспечением экологической безопасности и формированием «зеленых каркасов» городских агломераций.

А лучшим студентам образовательных программ предложат пройти обучение или научную стажировку в Германии - в Университете прикладных наук Эрфурта.

- Образовательные программы, которые касаются альтернативных источников энергии, представлены в нескольких вузах России, но в них делается упор на производство электроэнергии: студенты изучают ее получение и распределение по потребителям, – рассказал заведующий кафедрой «Инженерная защита окружающей среды» ДГТУ профессор Вадим Беспалов. – Уникальность нашей программы в том, что мы будем учить студентов, как проектировать, конструировать и строить энергетические комплексы, работающие именно на альтернативных источниках энергии.

Прием в бакалавриат по направлению «Проектирование и строительство инженерных систем энергоснабжения и жизнеобеспечения» опорный вуз откроет в 2020/2021 учебном году. А вот продолжением образовательной программы бакалавриата станет магистратура по направлению «Инженерные системы использования альтернативных источников энергии и отходов», которая также запускается в новом учебном году. Магистерская программа направлена на исследование и совершенствование энергетических комплексов, работающих на альтернативных источниках энергии, с целью повышения их КПД, уменьшения стоимости, оптимизации размещения таких установок в городе.

ВАЖНО!

С полным перечнем образовательных программ и направлений подготовки, реализуемых в ДГТУ, можно ознакомиться на сайте: https://donstu.ru/applicants/areas-of-training/. Приемная комиссия находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 1-й этаж, каб. 108, тел. (863) 273-85-66.

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