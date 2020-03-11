Электричка наехала на легковушку в Ростовской области
Необычная авария произошла в Ростовской области. Под Таганрогом столкнулись легковой автомобиль и электричка. Происшествие случилось накануне.
По информации пресс-службы СКЖД, в районе перегона Морская - Таганрог водитель машины выскочил перед движущимся составом. Машинист был вынужден применить экстренное торможение, но остановить поезд не успел. В результате электричка врезалась в легковой автомобиль.
Во время произошедшей аварии ни один человек не пострадал. В результате ЧП пригородный поезд Ростов - Таганрог приехал с опозданием. Пассажиры электропоезда в пути задержались на 12 минут.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU