2020-03-11T15:10:54+03:00
Общество

Электричка наехала на легковушку в Ростовской области

Из-за этого электричка приехала позже на 12 минут
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Из-за аварии электричка приехала позже на 12 минутИз-за аварии электричка приехала позже на 12 минутФото: Павел КЛОКОВ
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Необычная авария произошла в Ростовской области. Под Таганрогом столкнулись легковой автомобиль и электричка. Происшествие случилось накануне.

По информации пресс-службы СКЖД, в районе перегона Морская - Таганрог водитель машины выскочил перед движущимся составом. Машинист был вынужден применить экстренное торможение, но остановить поезд не успел. В результате электричка врезалась в легковой автомобиль.

Во время произошедшей аварии ни один человек не пострадал. В результате ЧП пригородный поезд Ростов - Таганрог приехал с опозданием. Пассажиры электропоезда в пути задержались на 12 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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