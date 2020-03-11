Помойка "расцвела" сотнями тюльпанов в Ростове-на-Дону

11 Март 2020 2020-03-11T15:33:16+03:00

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В донской столице после мартовских праздников горожане обнаружили сотни выброшенных букетов цветов. Видео появилось в одном из популярных городских пабликов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/765807" frameborder="0"></iframe> Сотни выброшенных цветов.

Мусорные баки с цветами находились неподалеку от ростовской набережной в районе улицы Береговой, возле оптовой базы.

В комментариях большинство пользователей посчитали, что причиной такой картины стала банальная жадность продавцов. Якобы из-за того, что они слишком завысили цены цветы не продались.

Ростовчане принялись делиться мнением по поводу того, как можно было бы избежать "цветущей" помойки: «Да раздали бы на улице прохожим, заодно бы карму прочистили», «Зато красиво», «Бойкотировать их нужно и не покупать цветы!», «По-моему срезанные цветы - это ужасно», «Лучше бы цены снизили, тогда и выкидывать бы не пришлось».

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ИСТОЧНИК KP.RU