Помойка "расцвела" сотнями тюльпанов в Ростове-на-Дону
В донской столице после мартовских праздников горожане обнаружили сотни выброшенных букетов цветов. Видео появилось в одном из популярных городских пабликов.
Сотни выброшенных цветов.
Мусорные баки с цветами находились неподалеку от ростовской набережной в районе улицы Береговой, возле оптовой базы.
В комментариях большинство пользователей посчитали, что причиной такой картины стала банальная жадность продавцов. Якобы из-за того, что они слишком завысили цены цветы не продались.
Ростовчане принялись делиться мнением по поводу того, как можно было бы избежать "цветущей" помойки: «Да раздали бы на улице прохожим, заодно бы карму прочистили», «Зато красиво», «Бойкотировать их нужно и не покупать цветы!», «По-моему срезанные цветы - это ужасно», «Лучше бы цены снизили, тогда и выкидывать бы не пришлось».
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ИСТОЧНИК KP.RU