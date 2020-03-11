2020-03-11T15:33:16+03:00
Общество

Помойка "расцвела" сотнями тюльпанов в Ростове-на-Дону

После праздников торговцы выкинули цветы
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Продавцы выбросили горы цветов. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Продавцы выбросили горы цветов. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

В донской столице после мартовских праздников горожане обнаружили сотни выброшенных букетов цветов. Видео появилось в одном из популярных городских пабликов.

Сотни выброшенных цветов.

Мусорные баки с цветами находились неподалеку от ростовской набережной в районе улицы Береговой, возле оптовой базы.

В комментариях большинство пользователей посчитали, что причиной такой картины стала банальная жадность продавцов. Якобы из-за того, что они слишком завысили цены цветы не продались.

Ростовчане принялись делиться мнением по поводу того, как можно было бы избежать "цветущей" помойки: «Да раздали бы на улице прохожим, заодно бы карму прочистили», «Зато красиво», «Бойкотировать их нужно и не покупать цветы!», «По-моему срезанные цветы - это ужасно», «Лучше бы цены снизили, тогда и выкидывать бы не пришлось».

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автоинспекторы помогли молодой дончанке доехать до роддома
Помойка "расцвела" сотнями тюльпанов в Ростове-на-Дону
Электричка наехала на легковушку в Ростовской области
В Ростове-на-Дону будут готовить строителей зеленых энергетических комплексов
ФК "Ростов" признали самой забивающей командой РПЛ
Швея из Ростовской области стала миллионершей
В Ростове-на-Дону мужчина три года не выходит на связь с родственниками
Жена футболиста "Ростова" Алана Мамаева рассказала кто живет в ее доме
Кому в Ростове придут штрафы за неоплаченные парковки
Хулиганы создали "Воровский" район в Ростове-на-Дону
Арест главы донского ГУФСИН Муслима Даххаева продлили до мая
В Ростове-на-Дону ожидается ураганный ветер в ближайшие часы
В Ростовской области погибли водитель и пассажир легковушки, столкнувшись с грузовиком
Ростовчане высказали негодование по поводу неработающих лифтов на Ворошиловском мосту
Не Карлсон: 18-летний ростовчанин свалился сквозь крышу в торговый центр
В Ростове таксист снес пять припаркованных автомобилей
Появилось видео с места аварии в Ростовской области, в которой погибли четверо и пострадали пять человек
Дмитрия Тарасова обвинили в экономии на жене
Батайчанка попалась на закладке наркотиков и получила пять лет общего режима
Полину Диброву осудили за покупку новой шубы
Подростки избили почтальона в Ростовской области
На скорости 140 км/ч прокатился по городу прилепленный скотчем к "Мустангу" ростовский каскадер