"Разнес стиль в пух и прах!": Ростовская блондинка стала героиней шоу преображения известного стилиста Александра Рогова

11 Март 2020 2020-03-11T16:56:46+03:00

Девушка даже не сразу узнала свое отражение в зеркале

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В предстоящее воскресенье ростовчане увидят на телеканале СТС в шоу "Рогов в городе" свою землячку. Участницей проекта станет студентка из донской столицы Полина Солдатенкова, которая подрабатывает няней в свободное от учебы время.

Девушка учится на факультете психологии. Дончанка планирует создать свой курс арт-терапии, а сейчас ищет свой новый стиль и источник вдохновения.

- Наше шоу для тех и про тех, кто думает, что за МКАДом кончается стиль. Быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живёте. Для этого есть все средства в родном городе, что я и докажу. И мне хочется не просто сделать эффектные преображения, но и открыть зрителям нашу страну с неожиданной стороны, - рассказал о предстоящем выпуске Александр Рогов пресс-службе телеканала СТС.

Новый образ девушки помогали создавать специалисты из Ростова-на-Дону. Шоу с участием Полины Солдатенковой выйдет 15 марта на телеканале СТС.

ИСТОЧНИК KP.RU