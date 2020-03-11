Житель Ростовской области пойдет под суд за убийство знакомого топором

11 Март 2020 2020-03-11T17:47:08+03:00

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В Ростовской области осудят 52-летнего мужчину, который зарубил топором своего знакомого. Как сообщает региональное СУ СК, происшествие случилось в ноябре в городе Каменске-Шахтинский.

Подозреваемый пришел в гости к 68-летнему приятелю и повздорил с ним. Мужчины оскорбляли друг друга, а когда аргументы закончились произошла драка, ходе которой гость нанес хозяину несколько ударов топором. От полученных травм пострадавший скончался на месте произошедшего

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, - отметили в СУ СКР по Ростовской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Все это время подозреваемый находился в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU