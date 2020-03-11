Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов восхитил фанатов

11 Март 2020 2020-03-11T18:01:13+03:00

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Один из самых известных актеров сериала «Сваты» таганрожец Федор Добронравов показал как проводит свободное время в домашней обстановке с друзьями. Таким видео артист поделился на своей странице в Instagram.

Федор Добронравов оказался в окружении актеров Михаила и Александра Ширвиндтов, с которыми часто встречаются в выходные дни и вместе ездят на рыбалку.

В этот раз в застолье принял участие старший сын актера - Виктор Добронравов. Происходящее попало в программу Михаила Ширвиндта на «Ютубе» и разлетелось по социальным сетям.

dobronravov.fedor Посиделки с Федром Добронравовым

На кадрах видно, как Виктор под гитару исполняет веселую песню. Ему подпевает отец, слышится громкий смех.

Душевная встреча артистов пришлась по душе поклонникам. Люди стали оставлять комментарии: "Как хорошо, что они собрались", "Два поколения артистов", "Если люди талантливы, то талантливы во всем" и т.д.

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ИСТОЧНИК KP.RU