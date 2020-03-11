Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов восхитил фанатов
Один из самых известных актеров сериала «Сваты» таганрожец Федор Добронравов показал как проводит свободное время в домашней обстановке с друзьями. Таким видео артист поделился на своей странице в Instagram.
Федор Добронравов оказался в окружении актеров Михаила и Александра Ширвиндтов, с которыми часто встречаются в выходные дни и вместе ездят на рыбалку.
В этот раз в застолье принял участие старший сын актера - Виктор Добронравов. Происходящее попало в программу Михаила Ширвиндта на «Ютубе» и разлетелось по социальным сетям.
На кадрах видно, как Виктор под гитару исполняет веселую песню. Ему подпевает отец, слышится громкий смех.
Душевная встреча артистов пришлась по душе поклонникам. Люди стали оставлять комментарии: "Как хорошо, что они собрались", "Два поколения артистов", "Если люди талантливы, то талантливы во всем" и т.д.
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ИСТОЧНИК KP.RU