В Азове археологи обнаружили уникальный лекарственный сосуд

11 Март 2020 2020-03-11T18:16:06+03:00

Андрей Масловский пояснил, почему подобные изделия очень редки в Азаке.

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Азовские археологи нашли уникальный предмет из прошлого - миниатюрный лекарственный сосуд. Такие изделия жители города использовали для хранения различных отваров и снадобий.

В 15-м веке нашей эры на территории современного Азова находился древней город Азак. Под властью Османской Империи он служил им в качестве северного порта. Здесь же располагалась турецкая крепость, которая использовалась, как военная база.

В городе проживало небольшое колличество человек. При этом они вели активную деятельность: строили дома, занимались различным ремеслом. Основной источник заработка - торговля. Именно поэтому археологи до сих пор находят здесь множество различных предметов, привезенных в город со всех концов света.

Однако последняя находка ученых стала исключением. Они обнаружили миниатюрный сосуд, или альбарелло который использовался для хранения лекарственных настоек.

- Обычно местные жители предпочитали снадобия, привезенными из Крыма. Но это производство азакских мастеров. Единичный экземпляр, - пояснил археолог Андрей Масловский.

Почему же подобные сосуды так редки? Как рассказал ученый, скорее всего лекарства прошлого не хранились настолько долго, чтобы специально для них делать посуду.

ИСТОЧНИК KP.RU