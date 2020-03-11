Власти Ростова завершат реконструкцию парка Собино до конца 2020 года

11 Март 2020 2020-03-11T18:38:52+03:00

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В донской столице все-таки реконструируют многострадальный парк Собино. Об этом стало известно сегодня, 11 марта, на заседании в ростовской городской Думе.

Как рассказал глава Железнодорожного района Дмитрий Симков, плановые работы по благоустройству этой территории стартуют в середине мая.

- Деньги на реконструкцию мы получили, теперь будем переходить к конкурсным процедурам. В середине мая подрядчик выйдет на площадку, - сообщил Симков.

По словам первого замглавы администрации Ростова Юрия Овчинникова, предстоит еще одно промежуточное совещание, на котором будут окончательно сняты все возможные вопросы по готовящейся реконструкции городского парка.

- Я держу этот проект под личным контролем, - заверил он Алексея Логвиненко.

Градоначальник, в свою очередь, напомнил, что затягивать с решением проблемы больше нет никакой возможности, в противном случае мэрию попросту не поймут.

- В свое время реализовать проект по реконструкции парка мы не смогли и потеряли федеральное финансирование. В итоге теперь делаем все за счет казны города. Дальше — это ваша работа. Вы же прекрасно понимаете, какой с нас будет спрос, если мы снова завалим этот проект. Горожане нас точно не поймут. И губернатор тоже! - напористо обратился Алексей Логвиненко к Дмитрию Симкову.

Ранее сити-менеджер донской столицы пояснял, что бюджет на 2020 год были заложены 96 млн рублей. Они и пойдут на выполнение работ по благоустройству парка.

При этом, деньги подрядчик получит только после сдачи проекта, намеченной на следующий год. Больше никаких переносов не будет, пообещал Алексей Логвиненко.

- В 2020 году мы просто обязаны все закончить, других вариантов нет. Оплата будет произведена исключительно после 100% выполнения работ, - заявлял он в конце декабря прошлого года.

Напомним, что власти Ростова в одностороннем порядке разорвали контракт с «Южной торговой компанией» после того, как сроки сдачи проекта были сорваны из-за обнаружения в ноябре 2018 года пяти археологических захоронений.

Возобновлять реконструкцию можно было только после проведения историко-культурную экспертизы. За уже выполненные работы подрядчик денег не получил.

Выяснять отношения сторонам пришлось в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU