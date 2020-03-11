Наказал автохама: ростовчанин "расчертил" ключом багажник машины нарушителя

11 Март 2020 2020-03-11T18:59:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовчанин отомстил автохаму за неправильную парковку.

Инцидент произошел на днях на крытой парковке торгового центра "Горизонт". Один из автолюбителей припарковал свой BMW прямо у самого входа и очень мешал посетителям. О произошедшем рассказали в одном из местных пабликов соцсети и выложили запись с камеры видеонаблюдения.

- Один из местных жителей "наказал" водителя, поцарапав ключом крышку багажника машины. Подлый поступок обиженного человека или справедливое наказание за парковку у входа? - написал автор поста.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего.

«Мог бы через пару часов спокойно дождаться водителя, вежливо попросить его больше так не делать. Конечно, возможна драка с неизвестными последствиями», - прозвучало в комментариях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Припарковавшийся на газоне в Ростове местный автохам взбесил горожан.

Снимок с автохамом появился в соцсети.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU