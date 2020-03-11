Наказал автохама: ростовчанин "расчертил" ключом багажник машины нарушителя
Ростовчанин отомстил автохаму за неправильную парковку.
Инцидент произошел на днях на крытой парковке торгового центра "Горизонт". Один из автолюбителей припарковал свой BMW прямо у самого входа и очень мешал посетителям. О произошедшем рассказали в одном из местных пабликов соцсети и выложили запись с камеры видеонаблюдения.
- Один из местных жителей "наказал" водителя, поцарапав ключом крышку багажника машины. Подлый поступок обиженного человека или справедливое наказание за парковку у входа? - написал автор поста.
Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего.
«Мог бы через пару часов спокойно дождаться водителя, вежливо попросить его больше так не делать. Конечно, возможна драка с неизвестными последствиями», - прозвучало в комментариях.
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Снимок с автохамом появился в соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU