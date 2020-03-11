Около 600 многоквартирных домов могут остаться без управления в Ростове

11 Март 2020 2020-03-11T19:23:07+03:00

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Сразу 600 многоквартирных домов в Ростове-на-Дону рискуют оказаться в непростой ситуации — их управляющая компания «Лидер» оказалась недобросовестной. Об этом сообщил первый заместитель главы горадминистрации Юрий Овчинников.

- У нас остаются вопросы недобросовестной работы некоторых управляющих компаний. Известный всем ГК «Лидер» — один из примеров. В отношении компании уже возбуждены уголовные дела и она начинает «кидать» дома. У них порядка 600 объектов — рассказал Юрий Овчинников на заседании в ростовской мэрии.

Схожие претензии в отношении опальной компании в конце прошлого года предъявляла региональная Госжилинспекция. По словам руководителя ведомства Павла Асташева, входящие в группу компаний фирмы, управляющие МКД, незаконным способом проиндексировали плату за общедомовые нужды на 60%.

Как отмечал Асташев, в конце прошлого года в ГЖИ Ростовской области поступило около 30 тысяч обращений, что почти на 5 тысяч больше, чем в 2018 году. Больше всего ростовчане жаловались именно на пресловутую ГК «Лидер», которая своими активными действиями буквально спровоцировала всплеск народного недовольства.

- Они самовольно увеличили оплату за общедомовые жилищные услуги без решения общего собрания жильцов. Провели индексацию до 60%, ссылаясь на некие мифические разъяснения Верховного суда и Министерства строительства России. Мы организовали проверку, выдали предписания, которые ГК «Лидер» постаралась оспорить. Дошли до Верховного суда и установили, что индексация была незаконной, - объяснил ситуацию глава Госжилинспекции на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Отметим, что ГК«Лидер» объединяет 20 фирм, специализирующихся на управлении МКД. По состоянию на 1 января 2018 года в управлении находились 638 многоквартирный дом общей площадью 997 тыс кв. м, указано на сайте холдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU