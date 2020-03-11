В Новочеркасске поезд сбил мужчину

11 Март 2020 2020-03-11T19:44:34+03:00

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В Ростовской области мужчина попал под поезд.

Несчастный случай произошел в городе Новочеркасске в ночь с 10 на 11 марта около часа ночи. Об этом сообщили в южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

- Инцидент произошел на на 1162 км пикет 8-9 станции Локомотивстрой в черте Новочеркасска. Под колеса поезда попал 34-летний местный житель, он не выжил, - добавили в ведомстве.

Следователи незамедлительно выехали на место происшествия и осмотрели его, кроме того, была назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU