2020-03-11T19:44:34+03:00
Происшествия

В Новочеркасске поезд сбил мужчину

По факту произошедшего проводится проверка
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области поезд сбил мужчинуВ Ростовской области поезд сбил мужчинуФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростовской области мужчина попал под поезд.

Несчастный случай произошел в городе Новочеркасске в ночь с 10 на 11 марта около часа ночи. Об этом сообщили в южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

- Инцидент произошел на на 1162 км пикет 8-9 станции Локомотивстрой в черте Новочеркасска. Под колеса поезда попал 34-летний местный житель, он не выжил, - добавили в ведомстве.

Следователи незамедлительно выехали на место происшествия и осмотрели его, кроме того, была назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 80-летнего мужчину.

ЧП произошло накануне среди бела дня.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Просьба о помощи стоила ростовчанке 120 тысяч рублей
В Ростовской области рецидивист украл у местной жительницы шубу, телевизор и ноутбук
Лейтенанта Росгвардии задержали за сбыт фальшивых денег
Незадекларированные бейсболки пыталась провезти туристка из Турции
В Новочеркасске поезд сбил мужчину
Около 600 многоквартирных домов могут остаться без управления в Ростове
Наказал автохама: ростовчанин "расчертил" ключом багажник машины нарушителя
Власти Ростова завершат реконструкцию парка Собино до конца 2020 года
В Азове археологи обнаружили уникальный лекарственный сосуд
«Сочи Парк» открывает новый сезон!
Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов восхитил фанатов
Житель Ростовской области пойдет под суд за убийство знакомого топором
"Разнес стиль в пух и прах!": Ростовская блондинка стала героиней шоу преображения известного стилиста Александра Рогова
Автоинспекторы помогли молодой дончанке доехать до роддома
Помойка "расцвела" сотнями тюльпанов в Ростове-на-Дону