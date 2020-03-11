2020-03-11T22:08:26+03:00
Происшествия

Просьба о помощи стоила ростовчанке 120 тысяч рублей

Деньги злоумышленник потратил на себя
Виктория Никитина
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Злоумышленник лишил свою знакомую 120 тысяч рублей в РостовеЗлоумышленник лишил свою знакомую 120 тысяч рублей в РостовеФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В донской столице задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.

В ходе проверки, проведенной оперативниками выяснилось, что потерпевшая обратилась к своему 28-летнему знакомому с просьбой помочь приобрести кухонную технику. Злоумышленник пообещал заказать все необходимое, но потребовал внести предоплату. Но после получения денег перестал выходить на связь и обещанного не выполнил. Общая сумма причиненного ущерба составила более 120 тысяч рублей.

Заподозрив неладное, потерпевшая незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции. Свою вину фигурант признал и сообщил, что полученные деньги потратил на собственные нужды.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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