Соблазнившийся открытым авто злоумышленник угнал машину у забывчивого ростовчанина

12 Март 2020 2020-03-12T08:52:54+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в похищении автомобиля.

В ходе следствия выяснилось, что владелец автомобиля ВАЗ-2107 припарковал своего железного коня около дома на ночь, но забыл достать ключи из замка зажигания. Это заметил и злоумышленник, который, соблазнившись такой удачей, сел за руль машины и поехал кататься по городу. А когда развлекаться надоело, он бросил авто на одной из улиц.

Не обнаружив своего транспортного средства на положенном месте, автовладелец обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Его доставили в местный отдел полиции. Стражи порядка изъяли транспортное средство и вернули законному владельцу.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU