2020-03-12T09:26:58+03:00
Происшествия

В Таганроге местный житель крупно обокрал своего приятеля

Он похитил с его банковской карты более 100 тысяч рублей
Виктория Никитина
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В Ростовской области рецидивист попался на кражеВ Ростовской области рецидивист попался на кражеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что в Таганроге 51-летний подозреваемый являлся знакомым потерпевшего. В день совершения преступления они отдыхали в одной компании. Приятель злоумышленнику карту и пароль, чтобы тот сходил в магазин. Воспользовавшись благополучно сложившейся ситуацией, фигурант купил не только продукты, но и похитил с карты более 100 тысяч рублей.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции. Позже стало известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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