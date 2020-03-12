В Таганроге местный житель крупно обокрал своего приятеля

12 Март 2020 2020-03-12T09:26:58+03:00

Он похитил с его банковской карты более 100 тысяч рублей

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что в Таганроге 51-летний подозреваемый являлся знакомым потерпевшего. В день совершения преступления они отдыхали в одной компании. Приятель злоумышленнику карту и пароль, чтобы тот сходил в магазин. Воспользовавшись благополучно сложившейся ситуацией, фигурант купил не только продукты, но и похитил с карты более 100 тысяч рублей.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции. Позже стало известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU