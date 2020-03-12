В Ростовской области этой весной подорожали овощи

12 Март 2020 2020-03-12T10:41:47+03:00

Ростовчанам придется платить больше за огурцы и помидоры Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Платить больше придется и за сыр

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Специалисты Ростовстата подвели итоги мониторинга цен на продукты за прошлый месяц. Так, в донском регионе выросли цены на ряд товаров. Покупателям придется платить больше за огурцы, помидоры и виноград.

В феврале стоимость помидоров увеличилась до 146 рублей. Цена огурцов достигла 170 рублей за один килограмм. Любимый многими дончанами виноград продавали в среднем по 172 рубля за килограмм.

Жителям Ростовской области придется платить больше и за баранину, сычужные сыры, а также чай. Килограмм баранины вырос в цене на пять рублей, килограмм сыра обойдется на четыре рубля дороже, чай вырос в цене на шесть рублей за минувший месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU