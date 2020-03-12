2020-03-12T10:41:47+03:00
Общество

В Ростовской области этой весной подорожали овощи

Платить больше придется и за сыр
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Ростовчанам придется платить больше за огурцы и помидорыРостовчанам придется платить больше за огурцы и помидорыФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Специалисты Ростовстата подвели итоги мониторинга цен на продукты за прошлый месяц. Так, в донском регионе выросли цены на ряд товаров. Покупателям придется платить больше за огурцы, помидоры и виноград.

В феврале стоимость помидоров увеличилась до 146 рублей. Цена огурцов достигла 170 рублей за один килограмм. Любимый многими дончанами виноград продавали в среднем по 172 рубля за килограмм.

Жителям Ростовской области придется платить больше и за баранину, сычужные сыры, а также чай. Килограмм баранины вырос в цене на пять рублей, килограмм сыра обойдется на четыре рубля дороже, чай вырос в цене на шесть рублей за минувший месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области этой весной подорожали овощи
В Таганроге местный житель крупно обокрал своего приятеля
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Соблазнившийся открытым авто злоумышленник угнал машину у забывчивого ростовчанина
Просьба о помощи стоила ростовчанке 120 тысяч рублей
В Ростовской области рецидивист украл у местной жительницы шубу, телевизор и ноутбук
Лейтенанта Росгвардии задержали за сбыт фальшивых денег
Незадекларированные бейсболки пыталась провезти туристка из Турции
В Новочеркасске поезд сбил мужчину
Около 600 многоквартирных домов могут остаться без управления в Ростове
Наказал автохама: ростовчанин "расчертил" ключом багажник машины нарушителя
Власти Ростова завершат реконструкцию парка Собино до конца 2020 года
В Азове археологи обнаружили уникальный лекарственный сосуд
«Сочи Парк» открывает новый сезон!
Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов восхитил фанатов
Житель Ростовской области пойдет под суд за убийство знакомого топором
"Разнес стиль в пух и прах!": Ростовская блондинка стала героиней шоу преображения известного стилиста Александра Рогова
Автоинспекторы помогли молодой дончанке доехать до роддома
Помойка "расцвела" сотнями тюльпанов в Ростове-на-Дону