12 Март 2020 2020-03-12T11:30:50+03:00

Выясняем, где и когда в пятницу, 13 марта 2020, года отключат свет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в пятницу, 13 марта 2020, года отключат свет

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Отключения света в Ростове-на-Дону 13 марта 2020 года: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе конец рабочей недели запомнится отключением электричества. Речь идет о десятках домов и офисов, расположенных в разных районах города. Цель таких отключений - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда 13 марта отключат электричество

с 09:00 до 12:00:

- ул. Спартаковская 25; ул. Дунаевского 17; просп. Стачки 20-26

с 09:00 до 16:00:

- пер. Гаражный 1-3, 2-6; пер. Красногорский 1-23, 2-30, 23/211, 30/209; пер. Кущевский 3-41, 4-38; пер. Могилевский 1-9, 8-18; пер. ОГПУ 2-16, 15-21; пер. Парусный 18-50, 23-59; ул. Подгорная 54; ул. Портовая 193/2, 211-239.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Герасименко 10-16; ул. Погодина 6Б, 8, 10, 12

с 10:00 до 14:00:

- ул. Добровольского 2/1, 3/1, 3/2, 6, 6А; ул. Волкова 3/1, 3/2 .

- ул. 2-й Пятилетки 1-27, 2/1; ул. Шеболдаева 44, 46, 46/1, 48; ул. Немировича-Данченко 78/6; ул. 1-я Пляжная; ул. 2-я Пляжная; пер. Камышовый

с 12:00 до 16:00:

- ул. Дунаевского 1-17, 2-24, 19, 25, 27; ул. Сакко и Ванцетти 1-43; просп. Стачки 26/1.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU