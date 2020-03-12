Отключения света в Ростове-на-Дону 13 марта 2020 года: где и когда
Отключения света в Ростове-на-Дону 13 марта 2020 года: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе конец рабочей недели запомнится отключением электричества. Речь идет о десятках домов и офисов, расположенных в разных районах города. Цель таких отключений - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.
КОНКРЕТНО
Где и когда 13 марта отключат электричество
с 09:00 до 12:00:
- ул. Спартаковская 25; ул. Дунаевского 17; просп. Стачки 20-26
с 09:00 до 16:00:
- пер. Гаражный 1-3, 2-6; пер. Красногорский 1-23, 2-30, 23/211, 30/209; пер. Кущевский 3-41, 4-38; пер. Могилевский 1-9, 8-18; пер. ОГПУ 2-16, 15-21; пер. Парусный 18-50, 23-59; ул. Подгорная 54; ул. Портовая 193/2, 211-239.
с 09:00 до 17:00:
- ул. Герасименко 10-16; ул. Погодина 6Б, 8, 10, 12
с 10:00 до 14:00:
- ул. Добровольского 2/1, 3/1, 3/2, 6, 6А; ул. Волкова 3/1, 3/2 .
- ул. 2-й Пятилетки 1-27, 2/1; ул. Шеболдаева 44, 46, 46/1, 48; ул. Немировича-Данченко 78/6; ул. 1-я Пляжная; ул. 2-я Пляжная; пер. Камышовый
с 12:00 до 16:00:
- ул. Дунаевского 1-17, 2-24, 19, 25, 27; ул. Сакко и Ванцетти 1-43; просп. Стачки 26/1.
*По данным Донэнерго.
ИСТОЧНИК KP.RU