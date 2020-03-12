2020-03-12T11:38:33+03:00
Общество

В Ростовской области продолжают болеть гриппом

За неделю к врачам обратились больше 17 тысяч человек
Ольга ГОПАЛО
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За неделю к врачам обратились больше 17 тысяч человек. Фото: ГОПАЛО Ольга.За неделю к врачам обратились больше 17 тысяч человек. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Несмотря на весеннюю погоду за окном, жители Ростовской области продолжают болеть гриппом. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. В частности, лабораторно он был подтвержден у 24 человек. В большинстве случаев это штамм типа В, также у четырех человек обнаружен, так называемый свиной грипп, еще у одного - именуемый в народе гонконгский или А(Н3N2).

Всего же в регионе к врачам за неделю обратились больше 17,6 тысячи человек, которые пожаловались на высокую температуру, боль в горле, кашель и насморк. Всем им был поставлен диагноз ОРВИ.

- Риска заражения сохраняется и мы рекомендуем, по возможности, непривитым лицам избегать мест массового скопления людей, - добавили сантитарные врачи. - Если же вы вакцинированы в этом сезоне грипп вам не страшен. Также не стоит забывать об общеукрепляющих методах - полноценном питании, пребывании на свежем воздухе, двигательной активности. И главное - не следует заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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