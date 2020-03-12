В Ростовской области перевернулись лодки с рыбаками на реке Маныч
Жители Ростовской области даже и предположить не могли, чем для них может закончиться рыбалка на реке Маныч. Известно, что мужчины попали в беду накануне, 11 мата. Перевернувшиеся лодки с рыбаками увидел случайный очевидец, он и позвонил на единый номер спасения 112.
Как сообщил замглавы региона Вадим Артемов, спасатели сразу же прибыли на место. Они достали из ледяной воды пострадавших, доставили их на берег и отогрели. Правда, от медицинской помощи рыбаки отказались. Позже выяснилось, что оба они - жители поселка Гигант.
Похожий случай произошел за несколько дней до этого в станице Вешенской в акватории залива Мигулянка. Как рассказал рыбак, лодка внезапно стала тонуть и он оказался в воде. Добраться до берега самостоятельно уже не было сил. Но мужчину также спасли, патрулировавшие район спасатели.
КОНКРЕТНО
Как не допускать беды
- Не выходите на водоемы в ветреную погоду, а также в темное время суток.
- Обязательно сообщите родным и близким о маршрутах отдыха и рыбалки, возьмите с собой сотовый телефон с полной зарядкой. Не злоупотребляйте алкоголем.
- Не забудьте спасательный жилет.
- Не перегружайте лодку.
- Не держите лодку боком к сильному ветру и волне.
- При ловле стоя, располагайтесь в середине лодки, расставив ноги для большей устойчивости.
- В надувной лодке вставать в полный рост категорически запрещается.
- Нельзя удить, сидя на борту или на доске, перекинутой с борта на борт.
- Если лодка перевернулась, не пытайтесь забраться на нее: в этом положении любая лодка неустойчива. Нужно ухватиться за лодку и, работая ногами, вывести ее на мель.
АЛЛО!
Телефон для вызова спасательных служб – 112.
ИСТОЧНИК KP.RU