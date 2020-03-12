2020-03-12T12:27:50+03:00
Общество

В Ростовской области ограничат движение большегрузов

Правда, действовать они начнут, когда температура за окном будет выше плюс 32 градусов
Ольга ГОПАЛО
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Ездить разрешат лишь в ночное время.Ездить разрешат лишь в ночное время.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области планируют ввести ограничение для движения большегрузов. Об этом сообщили в правительстве региона. Правда, их введут не с завтрашнего дня, а с 20 мая 2020 года. При этом действовать будут до конца лета, когда температура воздуха за окном превысит плюс 32 градуса.

Речь идет о дорогах с асфальтобетонным покрытием. Известно, что движения тяжеловесам разрешат в это время лишь в период с 22:00 вечера до десяти часов утра.

Собеседник в правительстве региона добавил, что такие меры в летний период принимаются в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями. А их целя обеспечить безопасность дорожного движения, по согласованию с Управлением ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон». По предварительным данным 44-летний водитель «Опеля» уснул за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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