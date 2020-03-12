2020-03-12T13:08:29+03:00
Общество

«Небезопасные бактерии»: В Ростовской области приостановили производство питьевой воды

Вопросы возникли к специалистам одного из предприятий Усть-Донецкого района
ГОШЕВ Игорь
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Минеральная вода считается полезной для здоровья.Минеральная вода считается полезной для здоровья.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростовской области было принято решение приостановить производство питьевой воды одной из марок. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Известно, что сотрудники надзорного ведомства провели проверку по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства организациями, которые добывают и производят питьевую воду на территории Усть-Донецкого района.

Так, вот на одном из таких предприятий и были выявлены нарушения. В частности, часть образцов была доставлена в специализированную лабораторию. Там специалисты установили, что конкретные экземпляры, привезенные им, содержат бактерии небезопасные в эпидемиологическом отношении и являются небезвредными по химическому составу.

В областной прокуратуре добавили, что речь идет о питьевой артезианской негазированной воде первой категории марки «Кристальная Усть-Донецкая», производства ООО «Казак». Суд внял доводам прокурора, в результате чего приостановил деятельность предприятия. Однако на какой именно срок, в надзорном ведомстве не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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