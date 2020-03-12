«Общество деградирует?»: Жена Басты задумалась об обнаженной фотосессии

12 Март 2020 2020-03-12T15:19:21+03:00

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Жена самого известного ростовского репера Басты задумалась о своей популярности в Интернете. Мама двоих прекрасных дочек, кажется, решилась на радикальные меры. Супругу Василия Вакуленко беспокоит популярность неприличных публикаций в Интернете, которые набирают множество положительных откликов у людей

elena_pinskayavakulenko Жена Басты задумалась о популярности

- Если судить по количеству лайков или просмотров, то все тяготеют к интригами и расследованиям, - рассказывает жена репера Елена Пинская. - Вот если бы я разместила обнаженное фото или, например, вышла в прямой эфир пьяная, муж бы мне изменил, ну или мы хотя бы поссорились и я об этом вам сообщила, то это, конечно, не интервью про Бурвиля. Понимаю, а потом мы все удивляемся... откуда такая деградация...

elena_pinskayavakulenko Баста с женой

Мнение жены Басты вызвало общественный резонанс. Одни посчитали, что брюнетка действительно решилась выложить свои обнаженные снимки в Интернете. Люди стали оставлять негативные комментарии: «Вот уж не думала,что вы опуститесь до той истории. Очень умной женщиной вас считала», «Отписываюсь», «Как Вам такая мысль только в голову пришла, какой пример вы подадите дочкам?», «Уподобляетесь всем этим», «Стыдно должно быть» и т. д.

elena_pinskayavakulenko Семья рэпера Басты

Впрочем, многие посчитали, что супруга репера просто хотела донести до подписчиков свои мысли о чем она сообщила, но люди ее просто неправильно поняли.

ИСТОЧНИК KP.RU