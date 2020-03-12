2020-03-12T16:54:32+03:00
Общество

В мишуре и перьях: Двойник Леонардо ДиКаприо из Ростова-на-Дону нашел, чем удивить

Ростовчанин очень похож на голливудскую звезду [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Кто где: Игорь Левченко (слева) и Леонардо Ди Каприо очень похожи. Фото: страница Вконтакте Игоря Левченко.Кто где: Игорь Левченко (слева) и Леонардо Ди Каприо очень похожи. Фото: страница Вконтакте Игоря Левченко.Кто где: Игорь Левченко (слева) и Леонардо Ди Каприо очень похожи. Фото: страница Вконтакте Игоря Левченко.Кто где: Игорь Левченко (слева) и Леонардо Ди Каприо очень похожи. Фото: страница Вконтакте Игоря Левченко.
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Ростовчанин Игорь Левченко очень похож с оскароносцем Леонардо ДиКаприо. Если рассматривать фотоснимки молодого актера и уроженца донской столицы, то мужчин можно даже перепутать.

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Многие путают Игоря Левченко и Леонардо ДиКаприо
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Сходство с артистом проявляется не только во внешности, но и в характере и даже сфере деятельности. Ростовчанин работает стилистом, часто снимается в тематических фотосессиях и любит путешествовать.

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Двойник Леонардо ДиКаприо
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Одна из последних фотосъемок покорила женщин. Двойник звезды Голливуда предстал в блестящей мишуре и перьях. Через одежду просматривалась обнаженная фигура. Гламурная фотосессия пришлась по душе многим. Люди отмечали внешнее сходство ростовчанина со знаменитым артистом, а также природное обаяние и харизму.

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Гламурная фотосессия пришлась по душе многим
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За границей ростовского двойника ДиКаприо часто путают со знаменитым артистом. Туристы простят сфотографироваться, а папарацци и вовсе не дают покоя Игорю Левченко.

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Игорь Левченко во много похож с Леонардо ДиКаприо
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ИСТОЧНИК KP.RU

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