В мишуре и перьях: Двойник Леонардо ДиКаприо из Ростова-на-Дону нашел, чем удивить

12 Март 2020 2020-03-12T16:54:32+03:00

Кто где: Игорь Левченко (слева) и Леонардо Ди Каприо очень похожи. Фото: страница Вконтакте Игоря Левченко.Кто где: Игорь Левченко (слева) и Леонардо Ди Каприо очень похожи. Фото: страница Вконтакте Игоря Левченко.

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Ростовчанин Игорь Левченко очень похож с оскароносцем Леонардо ДиКаприо. Если рассматривать фотоснимки молодого актера и уроженца донской столицы, то мужчин можно даже перепутать.

levchenko89 Многие путают Игоря Левченко и Леонардо ДиКаприо

Сходство с артистом проявляется не только во внешности, но и в характере и даже сфере деятельности. Ростовчанин работает стилистом, часто снимается в тематических фотосессиях и любит путешествовать.

levchenko89 Двойник Леонардо ДиКаприо

Одна из последних фотосъемок покорила женщин. Двойник звезды Голливуда предстал в блестящей мишуре и перьях. Через одежду просматривалась обнаженная фигура. Гламурная фотосессия пришлась по душе многим. Люди отмечали внешнее сходство ростовчанина со знаменитым артистом, а также природное обаяние и харизму.

levchenko89 Гламурная фотосессия пришлась по душе многим

За границей ростовского двойника ДиКаприо часто путают со знаменитым артистом. Туристы простят сфотографироваться, а папарацци и вовсе не дают покоя Игорю Левченко.

levchenko89 Игорь Левченко во много похож с Леонардо ДиКаприо

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ИСТОЧНИК KP.RU