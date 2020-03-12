В мишуре и перьях: Двойник Леонардо ДиКаприо из Ростова-на-Дону нашел, чем удивить
Ростовчанин Игорь Левченко очень похож с оскароносцем Леонардо ДиКаприо. Если рассматривать фотоснимки молодого актера и уроженца донской столицы, то мужчин можно даже перепутать.
Сходство с артистом проявляется не только во внешности, но и в характере и даже сфере деятельности. Ростовчанин работает стилистом, часто снимается в тематических фотосессиях и любит путешествовать.
Одна из последних фотосъемок покорила женщин. Двойник звезды Голливуда предстал в блестящей мишуре и перьях. Через одежду просматривалась обнаженная фигура. Гламурная фотосессия пришлась по душе многим. Люди отмечали внешнее сходство ростовчанина со знаменитым артистом, а также природное обаяние и харизму.
За границей ростовского двойника ДиКаприо часто путают со знаменитым артистом. Туристы простят сфотографироваться, а папарацци и вовсе не дают покоя Игорю Левченко.
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ИСТОЧНИК KP.RU