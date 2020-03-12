В Ростове-на-Дону на Грибоедовском передумали строить автомобильную стоянку
Прокурор подал иск против строительства подземно-наземной парковки на Грибоедовском, 4, неподалеку от Театрального спуска.
Во время проведения проверки было установлено, что участок находился в аренде у ООО “Приор” с 3 февраля 2017 года, однако передача земли была осуществлена незаконным путем.
- На этом участке расположены места общего пользования – пешеходная дорожка, лестница, зеленые насаждения, что препятствует его предоставлению в аренду, поскольку передача такого объекта во временное владение и пользование исключает возможность гражданам свободно находиться на участке, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Был подан иск в арбитражный суд Ростовской области о признании договора с департаментом имущественно-земельных отношений Ростова недействительным. В результате чего был выигран суд.
Стоит отметить, что против строительства парковки выступали жильцы 17-ти этажного дома по адресу Грибоедовский, 4. Земельный участок являлся частью придомовой территории многоквартирного жилого дома.
ИСТОЧНИК KP.RU