В Ростове-на-Дону на Грибоедовском передумали строить автомобильную стоянку

12 Март 2020 2020-03-12T16:42:44+03:00

Жильцы дома были недовольны решением о размещении парковки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Прокурор подал иск против строительства подземно-наземной парковки на Грибоедовском, 4, неподалеку от Театрального спуска.

Во время проведения проверки было установлено, что участок находился в аренде у ООО “Приор” с 3 февраля 2017 года, однако передача земли была осуществлена незаконным путем.

- На этом участке расположены места общего пользования – пешеходная дорожка, лестница, зеленые насаждения, что препятствует его предоставлению в аренду, поскольку передача такого объекта во временное владение и пользование исключает возможность гражданам свободно находиться на участке, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Был подан иск в арбитражный суд Ростовской области о признании договора с департаментом имущественно-земельных отношений Ростова недействительным. В результате чего был выигран суд.

Стоит отметить, что против строительства парковки выступали жильцы 17-ти этажного дома по адресу Грибоедовский, 4. Земельный участок являлся частью придомовой территории многоквартирного жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU