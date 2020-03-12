Ампутировали ноги: вблизи границы Украины и Ростовской области супружеская пара подорвалась на мине

12 Март 2020 2020-03-12T18:33:29+03:00

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На границе Луганской народной республике и Ростовской области военные специалисты зафиксировали очередные нарушения режима прекращения огня. По мнению сотрудников организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) их стало в три раза больше, чем за прошлый отчетный период. В опубликованном документе содержится информация и о двух пострадавших, которые получили ранения от взрыва мины.

Инцидент случился в селе Николаевка. Супружеская пара прогуливалась по берегу реки, где находится район с минным полем. В качестве предупреждения в этой зоне размещены специальные таблички, но пару это не остановило. Женщина наступила на какой-то предмет, неглубоко закопанный в землю. Последовал щелчок, а потом раздался взрыв, в результате которого она получила ранение левой ноги. Мужчина побежал за помощью, но через несколько метров сам напоролся на мину. Супруги попытался вызывать скорую помощь, но приехавшие врачи не стали заходить минное поле.

Тогда на место прибыли члены вооруженных местных формирований. Один из солдат аккуратно приблизился к раненным, взял на руки мужчину и понес в безопасную зону. В этот момент все услышали еще один щелчок. На мину наступил сам военный.

Когда пострадавших все таки привезли в больницу, врачам пришлось ампутировать раненные конечности у обоих пострадавших. Женщине отрезали левую ногу чуть ниже колена, а мужчине правую.

ИСТОЧНИК KP.RU