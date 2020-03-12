Василий Голубев рассказал о важности внесения поправок в Конституцию

12 Март 2020 2020-03-12T18:51:26+03:00

В Ростове проведут разъяснительную работу с населением о поправках в Конституцию. Фото: пресс-служба губернатора РО

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказался о важности внесения поправок в Конституцию. Свое мнение он высказал на внеочередном заседании по вопросу поддержки закона о поправках в Конституцию России. Голубев считает, что это может стать важным шагом к процветанию страны.

- Смысл конституционных изменений - надежно защитить суверенитет нашего государства, закрепить в основном законе главные социальные и ценностные приоритеты. Принципиально важно, что, опираясь на обновленную Конституцию, мы сможем продолжить курс президента нашей страны по развитию государственности, - отметил Василий Голубев.

Вносимые поправки будут иметь крайне важное значение для социальной сферы. При помощи них власти смогут своевременно реагировать на запросы людей. Кроме того, блок поправок, касающийся социальных и пенсионных гарантий, защиты семьи, материнства и детства, будет также способствовать повышению эффективности социальных мер, реализуемых в области и всей России.

- Принципиально важно создать условия для эффективной работы социальной сферы, которая каждый день сталкивается с проблемами человека. А это невозможно без эффективной работы экономики, всех ее отраслей, - подвел итог Василий Голубев.

Губернатор поручил депутатам госдумы провести информационно-разъяснительную работу с населением и донести до каждого дончанина важность поддержки конституционных инициатив. Голубев считает, что активность избирателей в этом случае крайне важна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев ответил на вопрос об отставке.

В Ростове-на-Дону проходит ежегодная конференция с участием губернатора.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU