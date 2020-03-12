Научная конференция "БЛИК" прошла в новой школе "Красного Аксая"

12 Март 2020 2020-03-12T20:21:08+03:00

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Конференция в лицее №11

В Ростове в микрорайоне "Красный Аксай" открылся новый корпус лицея №11. И сегодня в нем состоялась научно-практическая конференция «БЛИК». В ней решили принять участие более 80 учеников из разных классов образовательного учреждения.

- Мы давно проводили внутрилицейские конференции, но потом эта традиция была утеряна. В этом году мы решили ее возродить и сделать эту конференцию ежегодной, - рассказала директор лицея №11 Валентина Потатуева.

В конференции приняли участие школьники

Название конференции придумывали достаточно долго. Было предложено множество вариантов, но по итогам проведенного голосования приняли решение остановиться на "БЛИКе", что означает «Большая лицейская исследовательская конференция».

Мероприятие проходило по правилам серьезного научного: учащиеся делали доклады по особым правилам и подготавливали тезисы своих работ, с каждым школьником занимался научный руководитель.

Кроме того, до работы секций старшеклассники представили свои сайты, где рассказано о разных сферах науки. Школьники даже создали сообщество в одной из социальных сетей, там они выкладывают свои посты в которых повествуют на разные темы, связанные с физикой.

Первые места заняли 53 человека

На конференции работали четыре секции: гуманитарные науки (с подсекциями «русский язык и литература», «история» и «английский язык и психология»), точные науки, естественные науки и секция начальной школы (с подсекциями «естественные науки» и «гуманитарные науки»).

Первые места в подсекции «Русский язык и литература» заняли восьмиклассники Дмитрий Зайцев и Кирилл Попов, семиклассники Никита Распевалов и десятиклассница Анастасия Семенякова. Стоит отметить, что девушка принимала участие в конференции по видеосвязи, так как в данный момент она проходит обучение по проекту «УчимЗнаем». Он проходит в двух медучреждениях донского региона – Ростовском онкоинституте и в областной больнице. Педагоги лицея №11 обучают детей с онкологическими заболеваниями, которые лечатся в этих больницах.

Участники представили доклады в четырех секциях

В подсекции «История» первыми были признаны пятиклассник Вадим Шарапа и десятиклассница Екатерина Ушанева. Первые места в подсекции «Английский язык и психология» по праву заняли Лаура Эксузян из 9 класса, Диана Мартыненко, Эдита Саргатян и София Сокольская из 10 класса, а также Амалия Азизьян и Эдуард Семенов из 6 класса. В секции «Точные науки» победителем стал восьмиклассник Сергей Яковенко, в секции «Естественные науки» - десятиклассник Андрей Собчинский. Среди учеников начальной школы в подсекции «Гуманитарные науки» первые места заняли Алексей Трапш и Марина Васьковская, в подсекции «Естественные науки» - Алексей Баканев.

Призовые места заняли 53 ученика. Позже они будут представлять лицей на конференциях регионального уровня.

Корпус лицея открылся на прошлой неделе

Напомним, что второй корпус лицея №11 открылся на прошлой неделе. Он находится на площади 14 гектаров и рассчитан на 1,1 тыс. учащихся. В здании четыре блока разных уровней и этажности. Руководство школы даже придумало интересную систему навигации, благодаря которой,лицеисты всегда могут найти нужный им кабинет.

- У нас есть герой – это карандаш. На каждом этаже карандаши указывают направление. У каждого из четырех блоков свой цвет. Например, синий карандаш – это первый блок, зеленый – блок начальной школы и так далее, - рассказала директор лицея.

Кроме того, в нескольких холлах лицея стоят сенсорные тумбы с электронной навигацией.

Стоит отметить, что каждый кабинет назван именем ученого или писателя. У двери расположена табличка с портретом великого деятеля и qr-кодом, который ведет на сайт с биографией. Возле некоторых классов есть большие настенные тематические картины. Например, возле кабинета физики под яблоней сидит Ньютон, а у кабинета русского языка и литературы на высоком берегу Дона стоит Шолохов.

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ИСТОЧНИК KP.RU