2020-03-12T21:04:04+03:00
Общество

Владельцы таганрогских похоронных бюро "открестились" от объявления о фотосессии в гробах

Директора даже не могут предположить, кто это сделал
Виктория Никитина
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В Таганроге опровергли объявление о фотосессии в гробах. Фото: соцсетиВ Таганроге опровергли объявление о фотосессии в гробах. Фото: соцсети
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Руководители похоронных бюро открестились от фотосессии в гробах.

Выяснилось, что в Таганроге их работает всего три похоронных организации и никто из них не выставлял в паблике "Жилье и работа в Таганроге" объявление, которое гласило: «В похоронное агенство требуются модели муж/жён! Приятной внешности до 30 лет! Для фото/видео сессии в трёх моделях гробов! И двух моделях одежды! Работы на 2 часа! Писать в личку!» Его выставил некий Максим Мискам.

Пользователи сразу "обрадовались", что в их городе наконец-то появилась "нормальная работа". Но автор публикации на связь с горожанами так и не вышел. Директора «Похоронного дома», МУП «Похоронно-ритуальных услуг» и «Ритуал Комплекта» утверждают, что подобных объявлений не давали. Об этом они сообщили порталу RostovGazeta.

Сотрудница муниципального предприятия отметила, что даже не слышала о поисках моделей для фотосессии, но обещала передать руководителю сообщение об этом и перезвонить. Директор «Ритуал Комплекта» Андрей Кравченко тоже не имеет ни малейшего понятия о том, кто мог выставить это объявление.

- Для чего это все вообще? Конкретно продажами гробов в Таганроге занимаются три организации, но кто это сделал, - не знаю, - говорит Кравченко.

- Я сама это видела, но не имею понятия, кто выставил объявление, — сказала директор «Похоронного бюро» Надежда Гайдукова.

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Авторы объявлений предъявляют строгие серьезные требования к кандидатам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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