Владельцы таганрогских похоронных бюро "открестились" от объявления о фотосессии в гробах
Руководители похоронных бюро открестились от фотосессии в гробах.
Выяснилось, что в Таганроге их работает всего три похоронных организации и никто из них не выставлял в паблике "Жилье и работа в Таганроге" объявление, которое гласило: «В похоронное агенство требуются модели муж/жён! Приятной внешности до 30 лет! Для фото/видео сессии в трёх моделях гробов! И двух моделях одежды! Работы на 2 часа! Писать в личку!» Его выставил некий Максим Мискам.
Пользователи сразу "обрадовались", что в их городе наконец-то появилась "нормальная работа". Но автор публикации на связь с горожанами так и не вышел. Директора «Похоронного дома», МУП «Похоронно-ритуальных услуг» и «Ритуал Комплекта» утверждают, что подобных объявлений не давали. Об этом они сообщили порталу RostovGazeta.
Сотрудница муниципального предприятия отметила, что даже не слышала о поисках моделей для фотосессии, но обещала передать руководителю сообщение об этом и перезвонить. Директор «Ритуал Комплекта» Андрей Кравченко тоже не имеет ни малейшего понятия о том, кто мог выставить это объявление.
- Для чего это все вообще? Конкретно продажами гробов в Таганроге занимаются три организации, но кто это сделал, - не знаю, - говорит Кравченко.
- Я сама это видела, но не имею понятия, кто выставил объявление, — сказала директор «Похоронного бюро» Надежда Гайдукова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"В гробу я видел такую работу!": В Таганроге предлагают деньги за "репетицию" похорон.
Авторы объявлений предъявляют строгие серьезные требования к кандидатам.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU