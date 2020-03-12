Владельцы таганрогских похоронных бюро "открестились" от объявления о фотосессии в гробах

12 Март 2020 2020-03-12T21:04:04+03:00

Директора даже не могут предположить, кто это сделал

Изменить размер текста: A A

Руководители похоронных бюро открестились от фотосессии в гробах.

Выяснилось, что в Таганроге их работает всего три похоронных организации и никто из них не выставлял в паблике "Жилье и работа в Таганроге" объявление, которое гласило: «В похоронное агенство требуются модели муж/жён! Приятной внешности до 30 лет! Для фото/видео сессии в трёх моделях гробов! И двух моделях одежды! Работы на 2 часа! Писать в личку!» Его выставил некий Максим Мискам.

Пользователи сразу "обрадовались", что в их городе наконец-то появилась "нормальная работа". Но автор публикации на связь с горожанами так и не вышел. Директора «Похоронного дома», МУП «Похоронно-ритуальных услуг» и «Ритуал Комплекта» утверждают, что подобных объявлений не давали. Об этом они сообщили порталу RostovGazeta.

Сотрудница муниципального предприятия отметила, что даже не слышала о поисках моделей для фотосессии, но обещала передать руководителю сообщение об этом и перезвонить. Директор «Ритуал Комплекта» Андрей Кравченко тоже не имеет ни малейшего понятия о том, кто мог выставить это объявление.

- Для чего это все вообще? Конкретно продажами гробов в Таганроге занимаются три организации, но кто это сделал, - не знаю, - говорит Кравченко.

- Я сама это видела, но не имею понятия, кто выставил объявление, — сказала директор «Похоронного бюро» Надежда Гайдукова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"В гробу я видел такую работу!": В Таганроге предлагают деньги за "репетицию" похорон.

Авторы объявлений предъявляют строгие серьезные требования к кандидатам.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU