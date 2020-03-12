В Ростове снесут павильоны на "Темернике"
В донской столице пообещали снести половину рынка "Темерник".
Планируется освободить муниципальные земли, который незаконно заняли. Об этом сообщает издание Privet-rostov. До 2017 года на этом месте находился вещевой рынок, но после того, как там произошел пожар и выгорело шесть тысяч квадратных метров, там появился стихийный рынок с павильонами. Проблема лишь в том, что официально эту деятельность никто не оформил.
- Управление торговли и бытового обслуживания города потребовало демонтировать незаконные торговые точки, однако ничего не изменилось. Теперь работы проведут в принудительном порядке, - сказано в сообщении.
Снос планируют начать завтра.
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Пожар на рынке "Темерник" 8 октября 2017 в Ростове-на-Дону: 4-й ранг сложности из-за огромной площади возгорания.
Вслед за жилым кварталом в центре и гостиницей сгорел рынок "Темерник".
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ИСТОЧНИК KP.RU