Ростовчанка нашла на дороге кошелек и за хищение 10 тысяч оказалась на скамье подсудимых
В Ростове задержали девушку, подозреваемую в совершении кражи.
В ходе следствия стало известно, что 23-летняя местная жительница нашла на улице кошелек, в котором лежала банковская карта. Стоит отметить, что владелица кошелька неосмотрительно держала пинкод в том же портмоне. Злоумышленница воспользовалась этим и похитила с карты 100 тысяч рублей.
Владелица карты незамедлительно обратилась в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленницу. Ее доставили в местный отдел полиции.
- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ей избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Просьба о помощи стоила ростовчанке 120 тысяч рублей.
Деньги злоумышленник потратил на себя.
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ИСТОЧНИК KP.RU