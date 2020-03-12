Ростовчанка нашла на дороге кошелек и за хищение 10 тысяч оказалась на скамье подсудимых

12 Март 2020 2020-03-12T22:28:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове задержали девушку, подозреваемую в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 23-летняя местная жительница нашла на улице кошелек, в котором лежала банковская карта. Стоит отметить, что владелица кошелька неосмотрительно держала пинкод в том же портмоне. Злоумышленница воспользовалась этим и похитила с карты 100 тысяч рублей.

Владелица карты незамедлительно обратилась в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленницу. Ее доставили в местный отдел полиции.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ей избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Просьба о помощи стоила ростовчанке 120 тысяч рублей.

Деньги злоумышленник потратил на себя.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU