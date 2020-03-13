В центре Ростова из-за ремонтных и технических работ перекроют две центральные улицы

13 Март 2020 2020-03-13T08:56:19+03:00

Ограничения вступят в силу 21 и 30 марта

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В центре Ростова на пять месяцев ограничат движение транспорта.

Ограничение будет действовать в донской столице с 30 марта по 17 августа на участке проспекта Буденновский. Автомобилям нельзя будет проехать в районе дома №77. Причиной ограничения движения в этом месте станут строительные работы.

Кроме того, с 21 марта по 30 апреля будет ограничено движение на Театральном проспекте в створе улицы Филимоновской. В этом случае перекрытие связано с проведением технических работ.

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Движение в центре Ростова будет перекрыто до 15 февраля.

Причиной ограничений станет ремонт водопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU