2020-03-13T08:56:19+03:00
Общество

В центре Ростова из-за ремонтных и технических работ перекроют две центральные улицы

Ограничения вступят в силу 21 и 30 марта
Виктория Никитина
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В центре Ростова перекроют движениеВ центре Ростова перекроют движениеФото: "КП" Архив
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В центре Ростова на пять месяцев ограничат движение транспорта.

Ограничение будет действовать в донской столице с 30 марта по 17 августа на участке проспекта Буденновский. Автомобилям нельзя будет проехать в районе дома №77. Причиной ограничения движения в этом месте станут строительные работы.

Кроме того, с 21 марта по 30 апреля будет ограничено движение на Театральном проспекте в створе улицы Филимоновской. В этом случае перекрытие связано с проведением технических работ.

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Движение в центре Ростова будет перекрыто до 15 февраля.

Причиной ограничений станет ремонт водопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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