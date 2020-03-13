В центре Ростова из-за ремонтных и технических работ перекроют две центральные улицы
В центре Ростова на пять месяцев ограничат движение транспорта.
Ограничение будет действовать в донской столице с 30 марта по 17 августа на участке проспекта Буденновский. Автомобилям нельзя будет проехать в районе дома №77. Причиной ограничения движения в этом месте станут строительные работы.
Кроме того, с 21 марта по 30 апреля будет ограничено движение на Театральном проспекте в створе улицы Филимоновской. В этом случае перекрытие связано с проведением технических работ.
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Движение в центре Ростова будет перекрыто до 15 февраля.
Причиной ограничений станет ремонт водопровода.
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ИСТОЧНИК KP.RU