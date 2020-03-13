Выбрать квартиру от застройщика в Ростове или Батайске можно всего за один день
Что нужно сделать, чтобы купить новую квартиру? Нужно изучить информацию о жилых комплексах в интернете, распланировать поездки на несколько дней и при этом договориться, чтобы вам все показали. Есть способ проще! «Комсомольская правда» устраивает первый весенний «Тур по новостройкам».
Всего за один день вы сможете оценить 5-6 жилых комплексов: планировку квартир, инфраструктуру района, узнать точные сроки ввода домов в эксплуатацию, получить квалифицированную консультацию от представителей застройщиков из первых уст. Вы сможете попасть на территорию объектов и увидеть все своими глазами.
Приглашаем принять участие в проекте всех, кто хочет приобрести жилье в 2020 году.
22 марта в воскресенье вас ждет экскурсия на комфортабельном автобусе по новым жилым комплекса Ростова и Батайска.
Участие в туре бесплатное. Достаточно только записаться по телефону редакции в Ростове-на-Дону (863) 333-24-22 (добавочный 1, «реклама») по будням с 9-00 до 18-00.
ВНИМАНИЕ!!!
Регистрация проводится до 20 марта 2020 года до 16-00. Количество мест ограничено! 16+
На правах рекламы.