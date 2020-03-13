2020-03-13T09:03:10+03:00
Общество

Выбрать квартиру от застройщика в Ростове или Батайске можно всего за один день

Эксперты утверждают, что сейчас самое время покупать квартиру в новостройке: много предложений, выгодные условия по ипотеке.
Наталья ВЕСНИНА
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Выбрать квартиру от застройщика в Ростове или Батайске можно всего за один деньВыбрать квартиру от застройщика в Ростове или Батайске можно всего за один деньФото: Ольга КУБЫШЕВА
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Что нужно сделать, чтобы купить новую квартиру? Нужно изучить информацию о жилых комплексах в интернете, распланировать поездки на несколько дней и при этом договориться, чтобы вам все показали. Есть способ проще! «Комсомольская правда» устраивает первый весенний «Тур по новостройкам».

Всего за один день вы сможете оценить 5-6 жилых комплексов: планировку квартир, инфраструктуру района, узнать точные сроки ввода домов в эксплуатацию, получить квалифицированную консультацию от представителей застройщиков из первых уст. Вы сможете попасть на территорию объектов и увидеть все своими глазами.

Приглашаем принять участие в проекте всех, кто хочет приобрести жилье в 2020 году.

22 марта в воскресенье вас ждет экскурсия на комфортабельном автобусе по новым жилым комплекса Ростова и Батайска.

Участие в туре бесплатное. Достаточно только записаться по телефону редакции в Ростове-на-Дону (863) 333-24-22 (добавочный 1, «реклама») по будням с 9-00 до 18-00.

ВНИМАНИЕ!!!

Регистрация проводится до 20 марта 2020 года до 16-00. Количество мест ограничено! 16+

На правах рекламы.

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