2020-03-13T09:11:42+03:00
Происшествия

Устроивший смертельное ДТП автомобилист пойдет под суд

Ему грозит лишение свободы сроком на пять лет
Виктория Никитина
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В Ростове осудят виновника смертельного ДТПВ Ростове осудят виновника смертельного ДТПФото: "КП" Архив
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Виновник смертельного ДТП в донской столице в ближайшее время предстанет перед судом.

В ходе следствия стало известно, что водитель спортивного лифтбека Kia Stinger мчался по проспекту Космонавтов. В результате того, что скорость была большой, он не успел затормозить и врезался в скутер под управлением несовершеннолетнего.

- От полученных травм на месте происшествия скончался 14-летний подросток. После этого возбудили уголовное дело, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В настоящее время все собранные по делу материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое грозит подсудимому - лишение свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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