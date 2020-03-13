2020-03-13T10:03:16+03:00
Общество

В Ростовском цирке состоится премьера необычного шоу «Медведи на буйволах»

Насладиться захватывающим представлением и получить незабываемые эмоции жители и гости города смогут уже в эту субботу
ДЕНИСОВ Петр
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Фото: архив Ростовского государственного циркаФото: архив Ростовского государственного цирка
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14 марта в Ростовском государственном цирке состоится премьера уникального шоу «Медведи на буйволах». На одной сцене соберутся поистине именитые артисты, обладателей престижных цирковых наград. А за один вечер гости представления смогут увидеть эквилибристов, гимнастов на батутах, забавных клоунов и запоминающиеся выступления животных.

- Мы покажем уникальную режиссуру: «хищник на травоядном», - рассказал лауреат Международного фестиваля циркового искусства в Варшаве Серго Самхарадзе. - Это будут совместные трюки медведей и буйволов. Последних дрессировали в течение семи лет с самого маленького возраста. Как известно, у этих животных непростой характер, они не боятся хищников и не терпят неуважительного к себе обращения. Но то, что увидит ростовский зритель - результат многолетней работы с животными, их доверительных отношений с дрессировщиком и друг с другом.

Фото: архив Ростовского государственного цирка

Фото: архив Ростовского государственного цирка

Особое место в программе займет уникальный номер «Миллениум», созданный под руководством народного артиста России Владимира Довейко. Акробаты исполнят красивый, захватывающий танец под куполом цирка. Каждый трюк будет происходить при постоянном движении качелей.

Приятным сюрпризом для зрителей станет номер «Белое солнце пустыни». «Красноармеец товарищ Сухов» вместе со своими верными помощниками — верблюдами расскажет по-новому знакомую многим историю.

Если вам нравится восхищаться, удивляться и наблюдать за животными, то выступление канадских пум — надолго оставит под впечатлением. С первых минут эти пушистые очаровашки завоюют ваше внимание необычными трюками.

В Ростовском цирке уверены, что шоу-программа «Медведи на буйволах» поразит зрителей динамикой, непередаваемыми эмоциями, сложными трюками, нестандартными решениями и приятными сюрпризами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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