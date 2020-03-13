Молодую маму Викторию Лопыреву назвали сногсшибательной красоткой
Самая обаятельная ростовчанка Виктория Лопырева совсем недавно стала мамой, но это не помешало ей оставаться потрясающей форме. Фигуре блондинки сейчас могут позавидовать многие.
Совсем недавно обладательница титула "Мисс Россия" опубликовала в своем Instagram фотографию в элегантном закрытом купальнике, который прекрасно подчеркнул формы модели. Грудь и ноги блондинки выглядят эффектно.
Судя по опубликованным снимкам, блондинка позировала на шикарной яхте на фоне лазурной воды Персидского залива.
Поклонники обладательницы титула "Мисс Россия" восхитились внешностью знаменитой блондинки и засыпали ее комплиментами: "Вика, вы потрясающая", "Самая красивая", "Вашей внешностью невозможно не восхищаться".
Многие отметили, что после рождения сына она стала выглядеть еще лучше. Фигура стала еще более женственной и привлекательной.
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ИСТОЧНИК KP.RU