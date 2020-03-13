Молодую маму Викторию Лопыреву назвали сногсшибательной красоткой

13 Март 2020 2020-03-13T10:30:05+03:00

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Самая обаятельная ростовчанка Виктория Лопырева совсем недавно стала мамой, но это не помешало ей оставаться потрясающей форме. Фигуре блондинки сейчас могут позавидовать многие.

Совсем недавно обладательница титула "Мисс Россия" опубликовала в своем Instagram фотографию в элегантном закрытом купальнике, который прекрасно подчеркнул формы модели. Грудь и ноги блондинки выглядят эффектно.

lopyrevavika Виктория Лопырева а отдыхе в Эмиратах

Судя по опубликованным снимкам, блондинка позировала на шикарной яхте на фоне лазурной воды Персидского залива.

Поклонники обладательницы титула "Мисс Россия" восхитились внешностью знаменитой блондинки и засыпали ее комплиментами: "Вика, вы потрясающая", "Самая красивая", "Вашей внешностью невозможно не восхищаться".

Многие отметили, что после рождения сына она стала выглядеть еще лучше. Фигура стала еще более женственной и привлекательной.

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ИСТОЧНИК KP.RU