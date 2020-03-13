В Ростове-на-Дону пропала 53-летняя женщина

13 Март 2020 2020-03-13T10:42:36+03:00

В настоящее время листовки с ее изображением распространяют в сети Интернет. Фото: "Лиза Алерт Юг"

Еще 5 марта она ушла из дома и не вернулась

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В городе Ростове-на-Дону в розыск объявлена 53-летняя Ольга Корж. Известно, что женщина пропала 5 марта, в тот день она вышла из своего дома, расположенного в донской столице. Однако с тех пор об ее местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

- В тот день она была одета в красное драповое полупальто, черные классические брюки и черную кофту, - рассказали волонтеры, которые занимаются ее поисками. - Рост женщины 156 сантиметров, она плотного телосложения, волосы темно-каштановые до плеч, глаза серые.

С собой у нее была темная сумка.

Волонтеры просят не проходить мимо чужой беды, и, если вам что-то известно о том, где может быть Ольга Васильевна, звонить по номерам телефонов, указанным ниже.

В настоящее время листовки с ее изображением распространяют в сети Интернет.

АЛЛО!

Звоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU