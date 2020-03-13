2020-03-13T10:43:13+03:00
Общество

Ростовчанин потребовал раскрасить панельные многоэтажки

Начать обновление дончанин просит с домов, расположенных в центре города
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчанин просит обновить фасады домовРостовчанин просит обновить фасады домовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Житель донской столицы просит обновить фасад многоэтажных домов, которые еще с советских времен нуждаются в ремонте. Такая инициатива опубликована на портале "Активный ростовчанин".

Мужчина считает, что на покраску не потребуется больших денег, но благодаря этому город сможет существенно преобразиться.

- Необходимо покрасить в яркие цвета эти облезлые панельные многоэтажки грязно-серого цвета, из которых состоит почти весь Ростов, - отмечено в инициативе.

По мнению автора петиции, в случае, если донская столица станет яркой, то она отвлечет жителей от унылых и депрессивных пейзажей. Это решение повысит инвестиционную и туристическую привлекательность Ростова и сделает жизнь людей лучше.

Стоит отметить, что начать покраску горожанин предлагает с домов, расположенных в центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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