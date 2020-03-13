2020-03-13T10:55:12+03:00
Общество

На жительницу Ростовской области по телефону оформили кредит в 90 тысяч рублей

Женщина не сразу поняла, в чем дело
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Кто-то другой получил деньги вместо ростовчанки.Кто-то другой получил деньги вместо ростовчанки.Фото: Ольга КОСТИНА
Изменить размер текста:

Жительница Азовского района Ростовской области стала жертвой мошенников. Женщина рассказала, что неизвестные оформили на нее кредит в одной из микрофинансовых организаций. Речь шла о сумме в 90 тысяч рублей. Дама вспомнила, что какое-то время назад ей позвонил мужчина. Неизвестный представился сотрудником одного из банков, в котором якобы пытаются взять кредит на ее имя. При этом, чтобы остановить эту процедуру, женщине нужно срочно назвать свои паспортные данные. А после она еще и продиктовала секретный код который ей пришел в смс. В итоге через время гражданка узнала, что стала должницей.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские ищут злоумышленника. В ведомстве напоминают, что нельзя никому сообщать и передавать персональные данные или данные о банковских картах, в том числе тем, кто представляется сотрудниками различных банков по телефону.

Все дело в том, что сейчас существует много компаний, работающих в режиме онлайн и предоставляющих кредиты по сведениям, содержащимся в паспорте. Для оформления займа в такой фирме достаточно копии документа или информации, содержащейся в нем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Ростова-на-Дону временно ограничат движение транспорта
Дончанина осудили на три года за жесткое нападение на подростка
ФК "Ростов" наказали рублем за оскорбительные речевки и баннеры фанатов
В Ростовской области ищут пропавшую школьницу из Забайкальского края
В Ростове-на-Дону в аварии с пьяным водителем пострадал пассажир
Коммерсант собрал с ростовчан 65 миллионов рублей за несуществующие квартиры
Ростовчан предупреждают о заморозках в предстоящие выходные
В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут, как получить детскую путевку
В Ростовской области случайно нашли 1,5 килограмма взрывчатки
Сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону 14 марта 2020: где и когда
В Ростове-на-Дону построят новую школу
В Ростове-на-Дону нашли дом человека, подготовившегося к «зомби-апокалипсису»
На жительницу Ростовской области по телефону оформили кредит в 90 тысяч рублей
Ростовчанин потребовал раскрасить панельные многоэтажки
В Ростове-на-Дону пропала 53-летняя женщина