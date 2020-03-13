На жительницу Ростовской области по телефону оформили кредит в 90 тысяч рублей

13 Март 2020 2020-03-13T10:55:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Азовского района Ростовской области стала жертвой мошенников. Женщина рассказала, что неизвестные оформили на нее кредит в одной из микрофинансовых организаций. Речь шла о сумме в 90 тысяч рублей. Дама вспомнила, что какое-то время назад ей позвонил мужчина. Неизвестный представился сотрудником одного из банков, в котором якобы пытаются взять кредит на ее имя. При этом, чтобы остановить эту процедуру, женщине нужно срочно назвать свои паспортные данные. А после она еще и продиктовала секретный код который ей пришел в смс. В итоге через время гражданка узнала, что стала должницей.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские ищут злоумышленника. В ведомстве напоминают, что нельзя никому сообщать и передавать персональные данные или данные о банковских картах, в том числе тем, кто представляется сотрудниками различных банков по телефону.

Все дело в том, что сейчас существует много компаний, работающих в режиме онлайн и предоставляющих кредиты по сведениям, содержащимся в паспорте. Для оформления займа в такой фирме достаточно копии документа или информации, содержащейся в нем.

ИСТОЧНИК KP.RU