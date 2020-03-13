В Ростове-на-Дону нашли дом человека, подготовившегося к «зомби-апокалипсису»

13 Март 2020 2020-03-13T10:56:23+03:00

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Жители донской столицы обсуждают подготовку ростовчан к неприятностям вселенского масштаба, которые многие ждут в пятницу, 13 марта. Очевидцы в социальных сетях разместили фотографии необычного и даже пугающего здания.

- В Ростове к зомби-апокалипсису готовы! На фото бытовка на устое старого моста в створе Буденновского на левом берегу, - сообщил автор публикации.

Судя по всему, многие люди решили развить эту шутку и стали делиться своим мнением: "Каждый понимающий в зомби-апокалипсисе знает, что эта «шляпа» не спасет: все зомби могут друг на друге лазить и образовывать высокие пирамиды", "Больше на какую-то газовую камеру смахивает", "В таком доме, наверное, даже ходить страшно" и т.д.

Один из ростовчан сообщил, что подобные строения в советские годы были очень популярны из-за того, что раньше левый берег постоянно затапливало. Вода поднималась примерно на метр-полтора, потому там сохранились дома и бараки, расположенные на возвышенностях.

ИСТОЧНИК KP.RU