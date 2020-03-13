В Ростове-на-Дону построят новую школу
В Ростове-на-Дону на границе Первомайского и Пролетарского районов начали строить новую школу на 1434 учащихся. Учебное заведение будет расположено в границах улицы Вересаева и Берберовской, сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно документации, работы по возведен ию объекта продлятся чуть больше года - 14 месяцев, стоимость строительно-монтажных работ составит более 1,3 млрд рублей. Средства на строительство поступят из городского и областного бюджетов.
Школа будет четырехэтажной. На территории здания будут расположены классы общего и среднего общего образования. В отдельном трехэтажном здании буду расположены младшие классы.
Новая школа будет оснащена лифтами, в учебном заведении будут применятся технические средства обучения и электронно-вычислительную технику. Весь образовательный процесс будет проводиться в одну смену.
ИСТОЧНИК KP.RU