2020-03-13T11:12:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону построят новую школу

В ней будут учиться почти 1,5 тысячи детей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Проект новой школы. Фото: пресс-служба ростовской администрацииПроект новой школы. Фото: пресс-служба ростовской администрации
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В Ростове-на-Дону на границе Первомайского и Пролетарского районов начали строить новую школу на 1434 учащихся. Учебное заведение будет расположено в границах улицы Вересаева и Берберовской, сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно документации, работы по возведен ию объекта продлятся чуть больше года - 14 месяцев, стоимость строительно-монтажных работ составит более 1,3 млрд рублей. Средства на строительство поступят из городского и областного бюджетов.

Школа будет четырехэтажной. На территории здания будут расположены классы общего и среднего общего образования. В отдельном трехэтажном здании буду расположены младшие классы.

Новая школа будет оснащена лифтами, в учебном заведении будут применятся технические средства обучения и электронно-вычислительную технику. Весь образовательный процесс будет проводиться в одну смену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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