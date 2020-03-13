2020-03-13T11:16:53+03:00
Общество

Сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону 14 марта 2020: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдет сельскохозяйственная ярмарка 14 марта 2020 года
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдет сельскохозяйственная ярмарка 14 марта 2020 годаВыясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдет сельскохозяйственная ярмарка 14 марта 2020 годаФото: Иван ВИСЛОВ
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Сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону 14 марта 2020: где и когда. В ближайшую субботу жителей донской столицы приглашают за покупками. Известно, что свою продукцию горожанам представят фермеры из Ростовской области, которые привезут свою продукцию, чтобы продать.

Так, торговые ряды официально развернутся в Аксайском районе, но на самом деле это площадка возле одного из гипермаркетов на улице Обсерваторной,13, куда ежедневно ростовчане приезжают за покупками.

Ярмарка выходного проводится при поддержке департамента потребительского рынка Ростовской области и донского министерства сельского хозяйства. Там рассказали, что цены на у торговцев будут примерно на 10-15 процентов ниже рыночных, так как места селянам предоставляются бесплатно.

Купить можно будет овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, мед и другие продукты. Ярмарка, как правило, начинает работать с раннего утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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